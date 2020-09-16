Кабмин изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидопасности

В то время, как Киев может попасть в "красную зону" карантина, Кабинет Министров изменил критерий отнесения регионов к "красной зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Красный" уровень эпидопасности будет устанавливаться... в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, при принятии решения об установлении в регионе "красной зоны" к обсуждению будут привлекаться региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с правом совещательного голоса.

При этом в случае установления в административной единице "красной зоны" характер и количество ограничений будут определяться совместным решением государственной и соответствующей региональной комиссий ТЭБ и ЧС с учетом утвержденного Кабмином перечня.

"Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или ограничение определенных сфер, которые в данном регионе приводят к вспышкам болезни", - отметил Степанов.

При этом неизменным остался такой критерий отнесения к "красной зоне", как заполненность коек в больницах.

Админединица может быть отнесена к высшему уровню опасности в том случае, если загрузка превышает 75% 5 дней подряд.

Как сообщали Українськi Новини, в КГГА объяснили, как будут работать школы Киева в "оранжевой зоне".

Тем временем в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

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