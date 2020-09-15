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15 сентября 2020, вторник, 23:00 33
Общество 2020-09-15T23:01:56+03:00
Українські Новини
За день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

За день в Киеве еще 25 классов перевели на "дистанционку" из-за коронавируса

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Пока заболеваемость коронавирусом в Киеве резко возросла, количество закрытых на карантин школ в Киеве осталось на уровне 4, переведенных на дистанционное обучение классов увеличилось на 24 до 188 по сравнению с 14 сентября.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 15 сентября 4 школы закрыты на карантин и 188 классов переведены на дистанционное обучение.

При этом в столице 4 временно закрытые группы в учреждениях дошкольного образования.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 14 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 285 человек до 17 714, умерших - на 11 до 283.

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина. 

А Киев может попасть в "красную зону" карантина

Тем временем, у коммунальщиков нет распоряжения КГГА о перевозке пассажиров только на половине мест для сидения, поэтому оно не выполняется.

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