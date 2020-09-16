Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров

Школьники, у которых нет ноутбуков и компьютеров, тоже могут учиться дистанционно с помощью распечаток, а контролировать их работу учителя должны по телефону. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию Mild. "Учитель дает дополнительные материалы в распечатанном виде, например, на неделю, и держит связь по телефону, дает задание, объясняет. То есть поддерживает контакт всеми возможными способами. Здесь важнейшее значение имеют учебники, а обеспечение учебниками уже произошло. Например, 7-е классы обеспечены на 90%", - сказал Шкарлет. По мнению и.о. министра, учителя должны давать таим ученикам дополнительные материалы. Он добавил, что сейчас Минобразования ведет переговоры о возможных дополнительных вариантах дистанционного обучения, чтобы дети в разных условиях имел возможности получить образование. Как сообщали Українські Новини, школы Киева будут работать в формате стационарного обучения и в смешанном режиме в условиях "оранжевой зоны" эпидемической опасности распространения коронавируса. Тем временем, в ЦОЗ рассказали, сколько медицинских масок должно быть у школьника.