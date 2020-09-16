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16 сентября 2020, среда, 11:17 1027
Общество 2020-09-16T11:30:01+03:00
Українські Новини
Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров

Шкарлет рассказал, как дистанционно учиться школьникам, у которых нет компьютеров

Кира Молчанова
Школа, Компьютер, Школьники, Ноутбук, Карантин, Учеба, дистанционное обучение, Карантин в школах Киева, Учеба в карантин, Сергей Шкарлет
Школа. Фото: Pixabay, коллаж
Школа. Фото: Pixabay, коллаж

Школьники, у которых нет ноутбуков и компьютеров, тоже могут учиться дистанционно с помощью распечаток, а контролировать их работу учителя должны по телефону.

Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в интервью изданию Mild.

"Учитель дает дополнительные материалы в распечатанном виде, например, на неделю, и держит связь по телефону, дает задание, объясняет. То есть поддерживает контакт всеми возможными способами. Здесь важнейшее значение имеют учебники, а обеспечение учебниками уже произошло. Например, 7-е классы обеспечены на 90%", - сказал Шкарлет.

По мнению и.о. министра, учителя должны давать таим ученикам дополнительные материалы.

Он добавил, что сейчас Минобразования ведет переговоры о возможных дополнительных вариантах дистанционного обучения, чтобы дети в разных условиях имел возможности получить образование.

Как сообщали Українські Новини, школы Киева будут работать в формате стационарного обучения и в смешанном режиме в условиях "оранжевой зоны" эпидемической опасности распространения коронавируса.

Тем временем, в ЦОЗ рассказали, сколько медицинских масок должно быть у школьника.

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