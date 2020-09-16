У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві у порівнянні з 15 вересня збільшилася на 1 до 5, переведених на дистанційне навчання класів - на 85 до 273. Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин. Так, станом на 16 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 273 класи переведені на дистанційне навчання. Також в столиці 1 установа дошкільної освіти та 7 груп тимчасово закриті. Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив заборону на відвідування шкіл в разі перебування на самоізоляції 50% класів в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Також критерій до віднесення регіону в "червону зону" епідемічної небезпеки був змінений Кабінет Міністрів. Крім того, при прийнятті рішення про встановлення в регіоні "червоної зони" до обговорення будуть залучатися регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з правом дорадчого голосу. Тим часом школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.