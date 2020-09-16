підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
16 вересня 2020, середа, 18:42 5
Суспільство 2020-09-16T19:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин

У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Школи у Києві, Навчальні заклади, Коронавірус, коронавірус в Україні, Закриття шкіл на карантин, Карантин в Україні, карантин в Києві, Закриття шкіл, Коронавірус у Києві, Дистанційне навчання
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл в Києві у порівнянні з 15 вересня збільшилася на 1 до 5, переведених на дистанційне навчання класів - на 85 до 273.

Про це йдеться у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, станом на 16 вересня 5 шкіл закриті на карантин і 273 класи переведені на дистанційне навчання.

Також в столиці 1 установа дошкільної освіти та 7 груп тимчасово закриті.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів встановив заборону на відвідування шкіл в разі перебування на самоізоляції 50% класів в регіонах "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" зон епідемічної небезпеки поширення коронавірусу.

Також критерій до віднесення регіону в "червону зону" епідемічної небезпеки був змінений Кабінет Міністрів. Крім того, при прийнятті рішення про встановлення в регіоні "червоної зони" до обговорення будуть залучатися регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з правом дорадчого голосу.

Тим часом школярі, які не мають ноутбуків і комп'ютерів, теж можуть навчатися дистанційно за допомогою роздруківок, а контролювати їх роботу вчителі повинні по телефону.

Більше новин про: Карантин Київ Школи у Києві Навчальні заклади Коронавірус коронавірус в Україні Закриття шкіл на карантин Карантин в Україні карантин в Києві Закриття шкіл Коронавірус у Києві Дистанційне навчання

"Євросолідарність" підтримала Кличка на виборах ме...
25 шкіл Київської області переведені на дистанційн...
У столиці вже 133 класи навчаються дистанційно...
Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон м...
Діти з "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зон можуть не піти в школу. Кабмін встановив нову заборону
В "помаранчевій" зоні скасували обмеження на перевезення пасажирів не більш ніж 50% від сидячих місць
Новини
У Києві за день на "дистанційку" відправили 85 класів, одну школу повністю закрили на карантин 18:42
Бойовики 2 рази порушили режим припинення вогню в зоні ООС в середу 18:33
Курс гривні на міжбанку зміцнився після зниження 18:07
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Я є та буду мером лише киян, – Кличко відповів "Євросолідарності" 17:54 Відео
У Харкові збільшили кількість лікарень для прийому пацієнтів з COVID-19 17:49
більше новин
Байден та Порошенко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine
Байден назвав Трампа собакою, – Деркач опублікував нові записи 14:30
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС 15:45
Коломойский рветься заробляти на аукціонах "Енергоатому" по аналогічній схемі, як в "Центренерго" — Популях Популях 16:53
Труханов виступив проти Національного корпусу 14:40
Андрій Деркач. Скріншот: прес-конференція
Деркач опублікував схеми крадіжки з тарифів та запропонував знизити їх на третину 15:25
більше новин
Верховна Рада офіційно не визнала результати виборів в Білорусі 13:42
Непал має намір відкрити країну для туристів у середині жовтня 10:49
Про численні спалахи АЧС повідомили в Німеччині 12:04
Податкова назвала 5 найбільших боржників в Україні 11:03
Кількість нових смертельних випадків COVID-19 за добу збільшилася 60,6% 09:30 Інфографіка
більше новин
Кабмін скасував обмеження зарплати членам правління Приватбанку, Ощадбанку та Укрексімбанку
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok