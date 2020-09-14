В Ивано-Франковске школы перевели на дистанционное обучение

Ивано-Франковск 14 сентября перевел школы на дистанционное обучение из-за отнесения города к "красной зоне" эпидемиологической опасности. Об этом Українським Новинам сообщили в управлении полиции Ивано-Франковской области. В полиции сообщили, что никаких нарушений со стороны руководства школ не было, поскольку все школы перешли на дистанционное обучение. "Школы не были открыты и перешли на дистанционное обучение. Поэтому нарушений нет", - сказали в полиции. В полиции заверили, что на данный момент ни одна школа не открыта. Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск намеревался открыть школы и детсады 14 сентября, несмотря на отнесения города к "красной зоне". Ранее Ивано-Франковск решил продлить каникулы до 14 сентября из-за отнесения к "красной зоне" эпидопасности.На Тернопольщине также остановлена работа школ и детских садов в целом районе. Тем временем в Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса. На данный момент коронавирусом болеет 179 школьников и 97 педагогов.