В Ивано-Франковске школы перевели на дистанционное обучение

Ивано-Франковск 14 сентября перевел школы на дистанционное обучение из-за отнесения города к "красной зоне" эпидемиологической опасности.

Об этом Українським Новинам сообщили в управлении полиции Ивано-Франковской области.

В полиции сообщили, что никаких нарушений со стороны руководства школ не было, поскольку все школы перешли на дистанционное обучение.

"Школы не были открыты и перешли на дистанционное обучение. Поэтому нарушений нет", - сказали в полиции.

В полиции заверили, что на данный момент ни одна школа не открыта.

Как сообщали Українськi Новини, Ивано-Франковск намеревался открыть школы и детсады 14 сентября, несмотря на отнесения города к "красной зоне".

Ранее Ивано-Франковск решил продлить каникулы до 14 сентября из-за отнесения к "красной зоне" эпидопасности.



На Тернопольщине также остановлена работа школ и детских садов в целом районе.



Тем временем в Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса. На данный момент коронавирусом болеет 179 школьников и 97 педагогов.

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