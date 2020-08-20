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20 августа 2020, четверг, 09:27 668
Мир 2020-08-20T09:30:11+03:00
Українські Новини
Навального госпитализировали с отравлением. Оппозиционера подключили к ИВЛ, он без сознания

Навального госпитализировали с отравлением. Оппозиционера подключили к ИВЛ, он без сознания

Валерия Драгомирова
Отравление, Алексей Навальный, ИВЛ
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org
Алексей Навальный. Фото: openrussia.org

Российский политик Алексей Навальный, который ранее получил ожог глаза, находится в реанимации с симптомами отравления. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter

Самолет, на борту которого был Навальный, совершил экстренную посадку в Омске. Пресс-секретарь предположила, что это могло быть умышленное отравление.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на "скорой" едем в больницу", - написала Ярмыш. 

Навальному стало плохо почти сразу после взлета, рассказала Ярмыш "BBC Россия". 

"Он об этом сказал, потом попросил салфетку вытереть лоб, потом сказал, что ему все же нужно отойти. Пошел в хвостовую часть, там потерял сознание, - сказала она Би-би-си. - Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Решили экстренно садиться в ближайшем городе, Омске. "Скорую" вызвали из самолета. Между чаем и посадкой прошло много времени, часа полтора, потому что не сразу получилось сесть".

По словам пресс-секретаря политика, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

"В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - написала она в Twitter.

Напомним, ранее после обливания зеленкой Навального забрала скорая

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