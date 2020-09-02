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  • Российского оппозиционера Навального отравили "Новичком", - Бундестаг
02 сентября 2020, среда, 18:34 349
Европа 2020-09-02T18:45:02+03:00
Українські Новини
Российского оппозиционера Навального отравили "Новичком", - Бундестаг

Российского оппозиционера Навального отравили "Новичком", - Бундестаг

Константин Долгий
Германия, Химическое оружие, Алексей Навальный, Новичок, отравление Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: openrussia.org
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Фото: openrussia.org

После того как Германия потребовала провести расследование отравление Алексея Навального, немецким военным удалось выявить в крови российского оппозиционного политика частицы отравляющего вещества из группы "Новичок".

Соответствующее заявление сегодня в своем Twitter-аккаунте опубликовал спикер правительства Германии Штеффен Зайберт, передают Українські Новини.

Экспертиза материалов Навального была проведена в одной из лабораторий Бундесвера (Вооруженные силы Германии). Ее результаты демонстрируют неопровержимые доказательства наличия боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Правительство Германии поражено тем, что Навального отравили в России нервно-паралитическим веществом. Призываем Россию объяснить свою причастность к данному инциденту", — говорится в заявлении.

В тексте также сказано, что о результатах обследования Навального сообщили его супруге и медикам из клиники "Шарите", где российский оппозиционер проходит лечение.

В связи с фактом отравления Навального "Новичком" власти Германии намерены обратиться к своим партнерам по НАТО и Европейскому союзу, а также передать результаты экспертизы Организации по запрещению химического оружия.

Как сообщали Українські Новини, Алексей Навальный попал в реанимацию больницы города Омск после того, как ему стало плохо в самолете, который следовал из Томска в Москву.

На следующий день основатель некоммерческой организации "Кино во имя мира" Яка Бизель заявил о готовности отправить за Навальным спецборт из Германии.

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