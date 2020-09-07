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07 сентября 2020, понедельник, 16:42 47
Мир 2020-09-07T16:42:08+03:00
Українські Новини
Навального вывели из комы. Его состояние улучшилось

Навального вывели из комы. Его состояние улучшилось

Александр Савич
Кома, Алексей Навальный, Искусственная кома, отравление Навального
Алексея Навального вывели из искусственной комы. Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Алексея Навального вывели из искусственной комы. Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Алексея Навального, которой в августе был отравлен, вывели из искусственной комы в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщает официальный аккаунт клиники в Twitter.

Постепенно Навального начинают отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также в заявлении клиники отмечается, что Навальный реагирует, когда к нему обращаются врачи.

В то же время не исключены дальнейшие последствия тяжелого отравления.

Как сообщали Українські новини, 20 августа Навального госпитализировали прямо из самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Он попал в реанимацию с симптомами сильного отравления.

Позже Навального транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Также глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Россия имеет отношение к отравлению Навального.

Кроме того, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Также глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, Яка Бизил считает, что Навальный может утратить дееспособность на несколько месяцев.

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