Навального вывели из комы. Его состояние улучшилось

Алексея Навального, которой в августе был отравлен, вывели из искусственной комы в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщает официальный аккаунт клиники в Twitter. Постепенно Навального начинают отключать от аппарата искусственной вентиляции легких. Также в заявлении клиники отмечается, что Навальный реагирует, когда к нему обращаются врачи. В то же время не исключены дальнейшие последствия тяжелого отравления. Как сообщали Українські новини, 20 августа Навального госпитализировали прямо из самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Он попал в реанимацию с симптомами сильного отравления. Позже Навального транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите". Также глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Россия имеет отношение к отравлению Навального. Кроме того, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Навального отравили веществом из группы "Новичок". Также глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, Яка Бизил считает, что Навальный может утратить дееспособность на несколько месяцев.