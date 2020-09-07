Навального вывели из комы. Его состояние улучшилось

Алексея Навального, которой в августе был отравлен, вывели из искусственной комы в немецкой клинике "Шарите". Об этом сообщает официальный аккаунт клиники в Twitter.

Постепенно Навального начинают отключать от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также в заявлении клиники отмечается, что Навальный реагирует, когда к нему обращаются врачи.

В то же время не исключены дальнейшие последствия тяжелого отравления.

Как сообщали Українські новини, 20 августа Навального госпитализировали прямо из самолета, в котором он летел из Томска в Москву. Он попал в реанимацию с симптомами сильного отравления.

Позже Навального транспортировали на лечение в немецкую клинику "Шарите".

Также глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Россия имеет отношение к отравлению Навального.

Кроме того, спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".

Также глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, Яка Бизил считает, что Навальный может утратить дееспособность на несколько месяцев.

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