В Германии указали на российский след в отравлении Навального

Многие признаки указывают на то, что Россия имеет отношение к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил глава МИД Германии Хейко Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

По словам Мааса, отравляюще вещество "Новичок", которым отравили Навального, владеет ограниченный круг лиц, среди которых российские власти. Кроме того, именно "Новичком" отравили бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери. И к этому отравлению была причастна Россия.

Глава МИД также считает, что если Россия не имеет никакого отношения к произошедшему, то в ее интересах доказать это.

По мнению Мааса, в ближайшие дни Россия должна заняться расследованием, иначе Германии и ее партнерам "придется обсудить ответ".

"Если российская сторона не примет участие в раскрытии преступления, совершенного против Навального, это будет еще одним свидетельством причастности", — заявил Маас.

Как сообщали Українські Новини, Евросоюз призывает к международному совместному ответу России на отравление оппозиционера Алексея Навального и оставляет за собой право ввести санкции.

До сих пор Навальный находится в Германии в коме после отравления в России.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости