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22 августа 2020, суббота, 09:25 367
Азия 2020-08-22T11:00:02+03:00
Українські Новини
Навального транспортировали на лечение в Германию

Навального транспортировали на лечение в Германию

Ольга Фандорина
Россия, Германия, Отравление, Алексей Навальный, Лечение за границей
Навальный. Фото: @Kira_Yarmysh
Навальный. Фото: @Kira_Yarmysh

Немецкий самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которому стало плохо в салоне самолета, следующего в Москву, вылетел из Омска в Германию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

"Самолет с Алексеем вылетел в Берлин. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг", - отметила Ярмыш.

Навального повезли в аэропорт тайно, хотя была договоренность, что в реанимобиле вместе с ним будут ехать его брат Олег и юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"На взлетно-посадочной полосе, помимо российских и немецких врачей, сотрудников безопасности аэропорта, ДПС и транспортной полиции, - журналисты России-1 с камерой", - уточнила пресс-секретарь.

Как сообщали Українські Новини, сперва врачи не разрешали перевозить Навального в Германию.

Однако после врачи омской больницы скорой медицинской помощи, в реанимации которой находится Алексей Навальный, не возражали против его перевода в другую клинику, так как его состояние стабилизировалось.

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