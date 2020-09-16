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  • Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 сентября
16 сентября 2020, среда, 11:00 907
Экономика 2020-09-16T11:30:03+03:00
Українські Новини
Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 сентября

Рубль после падения начал дорожать. Курс российской нацвалюты на 16 сентября

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В среду, 16 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению со вторником, 15 сентября, повысился на 3 копейки и составляет 3,35 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи рубля в среду также повысился на 3 копейки и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 16 сентября:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,35 3,87
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 сентября на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тем временем S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

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