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16 сентября 2020, среда, 10:30 1080
Экономика 2020-09-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
Доллар и евро снова взлетели в цене. Курс валют на 16 сентября

Доллар и евро снова взлетели в цене. Курс валют на 16 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 15 сентября на 9,77 коп. до 28,2100 UAH/USD, курс покупки повысился на 10,15 коп. до 27,9632 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 13,83 коп. до 32,9355 UAH/EUR, курс продажи повысился на 6,28 коп. до 33,4174 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,9632 28,2100 32,9355 33,4174 3,35 3,87
Максимальный 28,0500 28,3500 33,1600 33,6500 3,72 5,00
Минимальный 27,7500 28,0800 32,5500 33,2500 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тем временем S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

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