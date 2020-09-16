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16 сентября 2020, среда, 05:15 27
Экономика 2020-09-16T05:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 16 сентября

Гривна стремительно дешевеет. Курс НБУ на 16 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар дорожает уже больше трех недель подряд, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 сентября, на 5,53 коп. до 28,0556 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2001
1 доллар США 28,0556
1 швейцарский франк 30,9682
10 иен 2,6607
10 российских рублей 3,7431
1 евро 33,3441

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Тем временем S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Также 15 сентября средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 14 сентября, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

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