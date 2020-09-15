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  • Гривна на межбанке стремительно падает и во вторник обвалилась еще на 12 копеек
15 сентября 2020, вторник, 17:30 607
Экономика 2020-09-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке стремительно падает и во вторник обвалилась еще на 12 копеек

Гривна на межбанке стремительно падает и во вторник обвалилась еще на 12 копеек

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс гривны на межбанке
Гривна
Гривна

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в понедельник на 6 коп. во вторник снизился на 12 коп. до 28,11 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,98-28,00 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,07-28,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 28,09-28,11 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 18,40% с 23,74 UAH/USD до 28,11 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Также во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 14 сентября на 5,46 коп. до 28,1006 UAH/USD, курс покупки – повысился на 5,80 коп. до 27,8509 UAH/USD.

Тем временем 15 сентября, средний курс покупки рубля по сравнению с понедельником, 14 сентября, понизился на 2 копейки и составляет 3,32 гривен за 10 рублей.

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