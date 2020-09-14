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14 сентября 2020, понедельник, 10:00 846
Экономика 2020-09-14T10:45:01+03:00
Українські Новини
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD

S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD

Анна Рудык
Курс гривны, ВВП, падение ВВП, прогноз ВВП
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 году и курс гривны, который падает уже три недели подряд, на конец года 29 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Аналитики S&P прогнозируют снижение ВВП Украины на 6% в 2020 году и рост экономики в 2021 году благодаря оживлению внутреннего спроса.

При этом рост ВВП в следующем году прогнозируется на уровне 4% при курсе 30 UAH/USD.

В 2022 и 2023 годах агентство ожидает рост ВВП Украины на уровне 3% и курс гривны на конец года 30,5 UAH/USD и 31 UAH/USD соответственно.

Безработица в текущем году ожидается на уровне 10,5%, в следующем – 10%, в 2022 – 9% и в 2023 году – 8,5%.

Международные резервы Украины по итогам текущего года, как ожидается, вырастут до 29,912 млрд долларов, по итогам 2021 года – до 31,189 млрд долларов, 2022 года – до 33,023 млрд долларов и по итогам 2023 года – до 33,901 млрд долларов.

Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Как сообщали Українські Новини, в проект госбюджета на 2021 год закладывают курс около 29 UAH/USD.

Также Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD после существенного падения перед выходными.

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S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
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