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09 сентября 2020, среда, 16:11 328
Европа 2020-09-09T16:24:26+03:00
Українські Новини
Пропавшую вчера на границе с Украиной Колесникову нашли в минском СИЗО

Пропавшую вчера на границе с Украиной Колесникову нашли в минском СИЗО

Александр Савич
Беларусь, Протесты в Беларуси, Мария Колесникова, Оппозиция Беларуси
Мария Колесникова на данный момент находится в минском СИЗО. Фото: TUT.BY
Мария Колесникова на данный момент находится в минском СИЗО. Фото: TUT.BY

Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову, которая вчера пропала на границе с Украиной, нашли в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Об этом сообщает TUT.by.

Сообщается, что Руководитель следственной группы главного следственного управления СК позвонил отцу Колесниковой и сказал, что его дочь находится в СИЗО в Минске.

Также он предложил привезти ей передачу.

Также сообщается, что Колесникову подозревают в публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь.

7 сентября Колесникову похитили в центре Минска неизвестные люди.

Затем Колесникову пытались вывезти из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт и отказалась покидать страну.

После этого она пропала и никакой связи с ней не было.

"Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич", – сообщает TUT.by.

Как сообщали Українські новини, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которых вместе с Колесниковой хотели выдворить из Беларуси, находятся в Украине, но политическое убежище просить не собираются.

Также Александр Лукашенко просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова назад в Беларусь.

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