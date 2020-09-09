Пропавшую вчера на границе с Украиной Колесникову нашли в минском СИЗО

Мария Колесникова на данный момент находится в минском СИЗО. Фото: TUT.BY

Мария Колесникова на данный момент находится в минском СИЗО. Фото: TUT.BY

Сообщается, что Руководитель следственной группы главного следственного управления СК позвонил отцу Колесниковой и сказал, что его дочь находится в СИЗО в Минске.

Также он предложил привезти ей передачу.

Также сообщается, что Колесникову подозревают в публичных призывах к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь.

7 сентября Колесникову похитили в центре Минска неизвестные люди.

Затем Колесникову пытались вывезти из Беларуси в Украину, но она порвала свой паспорт и отказалась покидать страну.

После этого она пропала и никакой связи с ней не было.

"Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич", – сообщает TUT.by.

Как сообщали Українські новини, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которых вместе с Колесниковой хотели выдворить из Беларуси, находятся в Украине, но политическое убежище просить не собираются.

Также Александр Лукашенко просит Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова назад в Беларусь.

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