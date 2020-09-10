Лукашенко заявил, что "наклонить" его не получится, призвал прокуратуру к посадкам и сравнил Украину с Ливией

Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Беларусь заявил, что власть он не отдаст, и призвал прокуроров к наращиванию "активности", в то время как пропавшую члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову нашли в минском СИЗО . Об этом сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

В четверг, 10 сентября, Лукашенко представил нового генпрокурора Андрея Шведа.

На встрече с сотрудниками Генеральной прокуратуры он высказался о протестах в Беларуси, а также сказал, чего ждет от Генеральной прокуратуры в ближайшее время.

"Несмотря на осложнение ситуации с соблюдением законодательства в стране, давайте будем честны. Может, я ошибаюсь, я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду.

Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", – заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко намекнул сотрудникам генпрокуратуры, как они должны действовать по отношению к оппозиционным силам.

"И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам.

Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", – сказал Лукашенко.

Также он упомянул, что многие говорят, что он так просто власть никому не отдаст. Лукашенко подтвердил это утверждение.

"Хочу вам сказать по-мужски, чтобы у нас не было некой недосказанности. Меня часто упрекают в том, что "власть он не отдаст". Правильно упрекают. Меня народ не для этого избрал. Как и вы тоже – обладатели этой власти, ее носители.

Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", – подчеркнул Лукашенко.

Вспомнил в своей речи Лукашенко и Украину, поставив ее в один ряд с Сирией и Ливией.

"Еще раз повторяю: я не призываю вас нарушать законы, у нас достаточно законодательства и законов для того, чтобы спасти страну от этого нашествия, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии, Сирии и так далее, и стабилизировать обстановку в этой стране", – сказал Лукашенко.

Как сообщали Українські новини, Лукашенко просил Украину "вернуть" оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова назад в Беларусь.

Кроме того, белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов находятся в Украине, но политическое убежище просить не собираются.

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