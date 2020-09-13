На протестах в Минске стреляли в воздух, а в Бресте – применили водометы

Массовой акцией протеста, на которую пришли не меньше 100 тысяч человек, продолжились митинги в Беларуси. На этот раз в Минске прозвучали первые предупредительные выстрелы в воздух.

Об этом передает "Радые Свабода".

Так, колонна демонстрантов двигалась от центра города к элитному коттеджному поселку "Дрозды", где находятся дома руководства страны. На проспекте Победителей дорогу им преградил ОМОН. Когда люди подошли близко к силовикам, последние сделали предупредительные выстрелы в воздух. О пострадавших при этом не сообщается. Также в находящиеся рядом автозаки отводят задержанных.

После того, как люди увидели перегороженную дорогу, колонна двинулась назад.

Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске. pic.twitter.com/fsEHJPd2ex — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020

Кроме того, в центре Минска снова нет мобильного интернета.

Канал "БЕЛТА" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову рассказала, что в разных районах столицы задержали 250 человек.

Протесты проходят и в других городах Беларуси – в Витебске, Бресте, Гродно и Могилеве. Так, в Бресте силовики применили водометы, после чего начали задерживать людей.

В Бресте против протестующих применили водомет pic.twitter.com/kpR9ShOfg0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 13, 2020

Как сообщали Українські Новини, американская компания Sandvine Inc продала Беларуси технологии для блокировки Интернета, из-за чего в день выборов не работали сайты крупных СМИ, которые позволяют фильтровать до 40% трафика и блокировать миллионы страниц.

Александр Лукашенко на встрече с сотрудниками Генеральной прокуратуры Республики Беларусь заявил, что власть он не отдаст, и призвал прокуроров к наращиванию "активности".

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