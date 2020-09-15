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15 вересня 2020, вівторок, 13:02 9
Суспільство 2020-09-15T14:00:03+03:00
Українські Новини
З'явилося відео, як міністру культури Ткаченко "дали в вухо яйцем"

З'явилося відео, як міністру культури Ткаченко "дали в вухо яйцем"

Валерия Драгомирова
Яйце, Мінкультури, Відео, Олександр Ткаченко

В мережі з'явилося відео інциденту, який стався в понеділок, 14 вересня, під час пресконференцієї з нагоди 100 днів на посаді міністра культури і інформаційної політики Олександра Ткаченка, в якого кинули яйце перед його виступом.

Відео інциденту опублікував "4 канал" на своїй сторінці в Facebook .

"Заходячи сюди (на пресконференцію, - ред.), Мені дали в вухо яйцем. Це один із прикладів того, як культура діалогу розвивається в нашій країні",  - сказав він.

При цьому Ткаченко вважає роботу на посаді міністра культури цікавою.

Як повідомляли Українські Новини, раніше прем'єр-міністр  Шмигаль підтримав Олександра Ткаченко  на пост міністра культури.  

Після призначення на пост сіністр культури  Ткаченко заявив, що не можна забороняти показ фільмів з російськими акторами з чорного списку. Ткаченко виступив із заявою про те, що внесення іноземного актора до чорного списку на заборону в'їзду в Україну не може одночасно бути підставою для заборони фільмів з його участю. 

Також ми повідомляли про те, що відомо  про нового міністра культури Олександра Ткаченка. 

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