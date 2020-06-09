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09 июня 2020, вторник, 08:33 562
Политика 2020-06-09T11:15:03+03:00
Українські Новини
Министр культуры Ткаченко считает, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка

Министр культуры Ткаченко считает, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Минкультуры, Александр Ткаченко, Запрет на въезд, черный список артистов России
Александр Ткаченко. Фото: 112
Александр Ткаченко. Фото: 112

Новоназначенный Верховной Радой министр культуры и информполитики Александр Ткаченко выступил с заявлением о том, что включение иностранного актера в черный список на запрет для въезда в Украину не может одновременно служить и основанием для запрета фильмов с его участием. Об этом он заявил в эфире телеканала "UA: Первый", передает "Страна.юа".

"Во-первых я считаю, что и санкции были введены необоснованно. Во-вторых, давайте различать. Есть запрет въезда. Каким образом запрет въезда может касаться аудиовизуального продукта. Я много раз спрашивал это у руководителей прошлой власти… На мой взгляд одно дело, когда есть возбужденное уголовное дело против кого-то, например Охлобыстина, Пореченкова, тогда это должно касаться так называемых черных списков. Другое дело, когда автоматом все эти люди заносятся в черные списки, и сотни часов аудиовизуального продукта, в том числе фильм Романа Балаяна, кладутся на полку", - сказал Ткаченко, комментируя исключение российского актера Федора Добронравова из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Министр отметил, что с этим вопросом необходимо разобраться, чтобы внесение в такие "черные списки" было прозрачным и понятным.

"По моему мнению, только тот факт, что кому-то запрещен въезд не может одновременно служить основанием для того, чтобы фильмы, в которых принимали участие эти люди были запрещены", – добавил Ткаченко.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры. 

Также мы сообщали о том, что известно о новом министре культуры Александре Ткаченко. 

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