Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры

Неизвестный бросил яйцо в министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко перед его пресс-конференцией по случаю 100 дней в должности министра культуры.

Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"...Наши идеи примирения, пропагандирования разнообразия в украинской культуре, диалога вряд ли нравятся крайним сторонам политического процесса. Потому что мы о единстве, а наоборот много людей привыкли качелями, которые существуют в политике, пользоваться для расшатывания ситуации и набора веса для своих политических баллов... Так же, как и застройщики. Мы остановили массовую выдачу разрешений, и очевидно, что наши усилия вернут, например, государству "Укркинохронику", тоже вызывают своеобразные волны "любви" ко мне с разных сторон. Заходя сюда, мне дали в ухо яйцом. Это один из примеров того, как культура диалога развивается в нашей стране", - сказал он.

При этом Ткаченко считает работу в должности министра культуры интересной.

Он отметил, что с помощью поддержки депутатов и Президента Владимира Зеленского, которая у него есть, можно многое сделать.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Шмыгаль поддержал Александра Ткаченко на пост министра культуры.

После назначения на пост синистр культуры Ткаченко заявил, что нельзя запрещать показ фильмов с российскими актерами из черного списка.

Также мы сообщали о том, что известно о новом министре культуры Александре Ткаченко.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости