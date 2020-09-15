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15 вересня 2020, вівторок, 11:29 6
Президент 2020-09-15T15:30:07+03:00
Українські Новини
На обслуговування Зеленського витрати бюджету хочуть підвищити в півтора раза

На обслуговування Зеленського витрати бюджету хочуть підвищити в півтора раза

Виолетта Чайковская
Володимир Зеленський, Офіс президента, Держбюджет-2021
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Фінансування програми обслуговування та організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента Володимира Зеленського та Офісу Президента Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити на 39% до 1,3 млрд гривень в 2021 році.

Про це йдеться в законопроєкті про державний бюджет на 2021 рік №4000, передають Українські Новини.

Поданий урядом проєкт державного бюджету на 2020 рік передбачав підвищення витрат на главу держави на 4% порівняно з 2019 роком - до 986,6 млн гривень, однак Володимир Зеленський публічно пообіцяв, що зростання не буде.

У підсумку на обслуговування президента та його Офісу в 2020 році було затверджено 912,4 млн гривень.

У 2021 році Кабмін пропонує підвищити ці витрати в 1,4 раза або на 39% - до 1,269 млрд гривень.

В цілому фінансування Державного управління справами, яке серед інших програм відповідає і за кошти на обслуговування глави держави, в 2021 році пропонується підвищити на 33% - до 3,210 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, держбюджет на 2019 рік передбачав вперше за 5 років скорочення витрат на главу держави. На цей рік були заплановані вибори Президента, за підсумками яких глава держави змінився. До цього витрати на обслуговування президента Петра Порошенка щорічно підвищувалися .

У 2019 зарплата Зеленського  була набагато скромніше, ніж у його підлеглих. 

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