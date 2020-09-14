Сервис онлайн-покупки железнодорожных билетов перестал работать из-за сбоя

После перепада напряжения в Киевском метро, вывившего из строя систему оплаты проезда с помощью карт, временно не работает онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"It-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы", — говорится в сообщении.

Железнодорожные кассы работают в штатном режиме — билеты можно купить там.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа у входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь.



Ранее из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

В приложении Monobank тоже были сбои. Пользователи сервиса сообщали, что не вводится пароль и они не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации).

В июле одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствовали неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер.

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