подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 23:18 9
Общество 2020-09-14T23:19:43+03:00
Українські Новини
Сервис онлайн-покупки железнодорожных билетов перестал работать из-за сбоя

Сервис онлайн-покупки железнодорожных билетов перестал работать из-за сбоя

Кира Молчанова
Укрзализниця, Укрзализныця, Билеты, Сбой, Технический сбой
Укрзализниця. Фото: instagram.com/at.uz_official/
Укрзализниця. Фото: instagram.com/at.uz_official/

После перепада напряжения в Киевском метро, вывившего из строя систему оплаты проезда с помощью карт, временно не работает онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"It-специалисты компании прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить работу системы", — говорится в сообщении.

Железнодорожные кассы работают в штатном режиме — билеты можно купить там.

Как сообщали Українські Новини, в конце августа у входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь


Ранее из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами.

В приложении Monobank  тоже были сбои. Пользователи сервиса сообщали, что не вводится пароль и они не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации).

В июле одна из крупнейших в мире коммуникационных платформ Viber резко перестала работать на устройствах Apple. Об этом свидетельствовали неудачные попытки пользователей системы iOS открыть мессенджер.

Больше новостей о: Укрзализниця Укрзализныця Билеты Сбой Технический сбой

В Украине на "дистанционке" 37 школ, 501 класс — на самоизоляции, — Офис Президента
В Киеве уже вдвое больше школ, закрытых на карантин
Новости
Сервис онлайн-покупки железнодорожных билетов перестал работать из-за сбоя 23:18
Курс продажи доллара для платежных карт продолжает повышаться который день подряд 22:45
Богдан заявил, что больше не будет сотрудничать с Зеленским 22:15
Экзамен по математике станет обязательным для выпускников школ с 2021 21:45
В Белой Церкви пенсионер открыл огонь по шумной компании под окнами. Один мужчина ранен 21:14
больше новостей
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В условиях карантина мобильные операторы вынуждены пойти на пересмотр тарифов, - СМИ 13:03
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
COVID-19 забрал жизнь главного педиатра Львова 16:03
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Александр Ткаченко. Фото: 112
Ткаченку "дали в ухо яйцом" на выступлении по случаю 100 дней на посту министра культуры 16:05
Израиль стал первой страной, которая возобновила жесткий карантин из-за COVID-19 10:21
Столица в "оранжевой" зоне: в "Киевпастранс" рассказали, как сейчас работает общественный транспорт 16:43
В "Укрзализнице" вместо ремонта поезда закупили лимузины, - Лещенко 13:11
больше новостей
Украина разрешила въезд еще одной категории иностранцев из-за выборов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok