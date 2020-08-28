У входа на станцию метро "Вокзальная" образовалась полукилометровая очередь

В Киеве возле станции метро "Вокзальная" в пятницу утром, 28 августа, образовалась полукилометровая очередь. Видео происходящего опубликовал в соцсети Facebook Александр Гусев. "Виктор Ляшко, что там с запретом массовых мероприятий?", - иронично поинтересовался автор поста у главного санитарного врача Украины, отметив его в своей публикации. Как сообщали Українські Новини, в августе на станции метро "Вокзальная" был внеплановый ремонт одного из трех эскалаторов, работающего на станции. Киевлян и гостей столицы предупреждали о возможных ограничениях на вход в час пик.Ранее из-за аварийного отключения в Киеве без света остался метрополитен. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами. Кроме того, возле метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв. В урне взорвалось неизвестное устройство. Взрыв повредил окна станции, также был один пострадавший. Тем временем еще на шести станциях киевского метрополитена появился 4G. С момента запуска 4G на первых станциях вместе абоненты использовали более 50 терабайт мобильного интернета.