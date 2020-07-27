В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами

Из-за аварийного отключения в Киеве без света остался столичный метрополитен – в нем погасли лампы, и пассажиры были вынуждены подсвечивать себе дорогу с помощью мобильных телефонов.

Видео того, как это происходило, появилось в социальных сетях.

Так, света какое-то время не было на станции "Льва Толстого". При этом поезда метро ходили. Звучала сирена.

В это же время отключили свет в переходе между станциями "Хрещатик" и "Майдан Независимости" – люди шли, подсвечивая себе мобильными.

Спостерігав рідкісне явище — в довгому переході на Майдан Незалежності щезло світло pic.twitter.com/MM4rDRdCZk — чебурек с быстрым метафоризмом (@ukrominion) July 27, 2020

В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza тоже исчез свет. Из-за этого даже пришлось эвакуировать посетителей на улицу. В ТЦ River Mall также были перебои со светом.

Наземный электротранспорт тоже остановился. Не работали светофоры. Регуляторов движения тоже не было.

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