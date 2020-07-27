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27 июля 2020, понедельник, 22:18 1423
Общество 2020-07-27T22:30:02+03:00
Українські Новини
В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами

В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами

Кира Молчанова
Киев, Метро, Отключение электричества, Отключение света

Из-за аварийного отключения в Киеве без света остался столичный метрополитен – в нем погасли лампы, и пассажиры были вынуждены подсвечивать себе дорогу с помощью мобильных телефонов.

Видео того, как это происходило, появилось в социальных сетях.

Так, света какое-то время не было на станции "Льва Толстого". При этом поезда метро ходили. Звучала сирена.

В это же время отключили свет в переходе между станциями "Хрещатик" и "Майдан Независимости" – люди шли, подсвечивая себе мобильными.

В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza тоже исчез свет. Из-за этого даже пришлось эвакуировать посетителей на улицу. В ТЦ River Mall также были перебои со светом.

Наземный электротранспорт тоже остановился. Не работали светофоры. Регуляторов движения тоже не было.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена разрешить получать доступ к жилью для прекращения предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

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В киевском метро погас свет. Люди подсвечивали себе дорогу телефонами
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