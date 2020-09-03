В приложении Monobank произошел сбой. Клиенты не могут воспользоваться онлайн-услугами

В четверг, 3 сентября, в приложении Monobank наблюдаются сбои, в то время, как 10 июля Viber, Приват24 и еще несколько мобильный приложений перестали запускаться на устройствах Apple из-за программного сбоя. Пользователи сервиса сообщают, что не вводится пароль и они не могут войти в приложение дальше первой страницы (прохождение аутентификации), передают Українські Новини.

В пресс-службе самого банка подтвержают наличие сбоев, которые могут отразиться на работе приложения или на проведении платежей.

Они отмечают, что специалисты работают над тем, чтобы возобновить работу сервиса, но конкретные сроки устранения ошибок пока неизвестны.

В пресс-службе Monobank отмечают сбой в работе приложения

Как сообщали Українські Новини, телекоммуникационный оператор "Укртелеком" 29 мая сообщил о том, проводит работы по устранению последствий технического сбоя в сети доступа к интернету.

Ранее сообщалось о том, что утром 21 мая пользователи по всей Украине жаловались на перебои в работе домашней сети Киевстар. При этом связаться с оператором тоже не выходило.

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