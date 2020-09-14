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14 сентября 2020, понедельник, 20:04 176
Происшествия 2020-09-14T21:15:02+03:00
Українські Новини
На Солнечном берегу в Болгарии утонул украинец

На Солнечном берегу в Болгарии утонул украинец

Кира Молчанова
Болгария, Туристы, Турист, Утонувшие
Болгария. Фото: Pixabay
Болгария. Фото: Pixabay

"Зеленая" Болгария стала одним из главных мест отдыха украинцев в этом году. Однако для одного из туристов из Украины отдых там оказался фатальным: мужчина утонул на курорте 11 сентября.

Об этом сообщает местный портал news.bg со ссылкой на полицию.

Личность 31-летнего погибшего удалось установить только спустя пару дней. Тогда выяснилось, что он приехал на курорт Солнечный берег и погиб в этот же день. Его тело нашли на пляже перед отелем "Гларус".

Тело доставили в отделение судебной медицины университетской больницы Бургаса. По данному делу возбуждено досудебное производство.

Как сообщали Українські Новини, в конце июля Болгария отменила установленную первоначально норму о сдаче ПЦР-тестов на коронавирус для туристов из Украины.

Ранее в ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса.

В Турции от коронавируса умер турист из Закарпатья, который отдыхал на курорте с семьей. Теперь родственники вынуждены за свой счет везти тело покойного на родину.

В августе ГСЧС рассказала, что с начала года на водных объектах погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети.

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