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  • В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса
27 июля 2020, понедельник, 16:57 263
Европа 2020-07-27T18:15:03+03:00
Українські Новини
В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса

В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса

Елизавета Кесельман
Евросоюз, ЕС, Коронавирус, Путешествия в ЕС, Правила передвижения
Путешествие. Фото: pixabay.com
Путешествие. Фото: pixabay.com

Совет Евросоюза утведил новые правила путешествий, которые направлены на уменьшение риска заражения коронавируса в трансграничных путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС. 

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в завлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

  •  физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;
  •  более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;
  •  соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Европейском Союзе министерства транспорта договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.

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