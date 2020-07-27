В ЕС рассказали новые правила трансграничных путешествий в условиях пандемии коронавируса

Совет Евросоюза утведил новые правила путешествий, которые направлены на уменьшение риска заражения коронавируса в трансграничных путешествиях. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в завлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов и рекомендаций по Covid-19, принятых на национальном уровне и на уровне ЕС.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Европейском Союзе министерства транспорта договорились перевозить пассажиров только в масках, если пассажир старше 6 лет.