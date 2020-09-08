Украинский турист умер в Турции от коронавируса. Его тело не могут доставить на родину

В открытой для украинских туристов Турции от коронавируса умер турист из Закарпатья, который отдыхал на курорте с семьей. Теперь родственники не могут доставить дело умершего на родину.

Виктория Лях сообщила о смерти мужа на своей странице в Facebook.

"У меня сейчас не хватает слов, чтобы что-то написать, ты был частью нашего сердца и души, ты был замком с его высокими стенами, нашим спокойствием, нашей радостью, ты, милый, для нас был целой вселенной! Нет, ты не умер, ты будешь жить вечно в наших сердцах и мыслях", - написала Виктория.

Подробности случившегося рассказала подруга семьи Ирина Гуцол. Она попросила помощи у неравнодушных потому что страховая фирма отказалась доставлять тело умершего в Украину.

"Нужна ваша помощь! У моей подруги Виктории Лях умер муж от коронавируса в Турции. Эта страшная пандемия косит и забирает лучших из лучших. Поэтому прошу о помощи, так как Вика с дочкой возле мужа в Турции и нужны огромные средства, чтобы транспортировать тело мужчины домой", - написала Ирина.

Женщина объяснила, что у мужчины была страховка на случай заболевания коронавирусом. Когда он заболел, то страховка покрыла лечение. Но мужчина умер на следующий день после того, как срок действия полиса истек. После этого компания отказалась брать на себя расходы за репатриацию.

Как сообщали Українські Новини, власти Турции изменили правила въезда для иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса. Они касаются ручной клади, документов и тестирования на Covid-19 в аэропортах.

До этого в курортной Турции резко выросло количество случаев COVID-19.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости