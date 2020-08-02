С начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, — ГосЧС

С начала года на водных объектах погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети", - говорится в сообщении ГосЧС.

Также указывается, что с начала 2020 года было спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей.

"К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", - подчеркнули в ГосЧС.

Также укзывается, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.

Как сообщали Українськi Новини, 100 человек утонуло с начала июня 2020 года, включая 17 детей.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек.



Также на озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми.