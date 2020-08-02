подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • С начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, — ГосЧС
02 августа 2020, воскресенье, 22:15 88
Политика 2020-08-02T22:45:01+03:00
Українські Новини
С начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, — ГосЧС

С начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, — ГосЧС

Валерия Драгомирова
Реки, ГосЧС, Утонувшие, Смерть на воде
Пляж. Фото: Валерия Назаренко
Пляж. Фото: Валерия Назаренко

С начала года на водных объектах погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини. 

"По оперативным данным, по состоянию на 2 августа на водных объектах Украины с начала года погибло около 800 человек, из них почти 80 - дети", - говорится в сообщении ГосЧС. 

Также указывается, что с начала 2020 года было спасено около 250 человек, в том числе более 30 детей.

"К сожалению, статистика свидетельствует о том, что граждане пренебрегая правилами безопасности, ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь своих детей. Ведь взрослые, в первую очередь, ответственны за то, чтобы дети были проинформированы и обучены правилам безопасности, в частности, у водоемов", - подчеркнули в ГосЧС.

Также укзывается, что накануне выходных спасатели по всей стране провели превентивные меры с целью профилактики возникновения трагических событий на воде.

Как сообщали Українськi Новини, 100 человек утонуло с начала июня 2020 года, включая 17 детей.

Ранее в Египте на пляже одновременно утонули 11 человек


Также на озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми

Больше новостей о: Реки ГосЧС Утонувшие Смерть на воде

Больше всего от коронавируса умирают на Кировоградщине: Минздрав обнародовал летальность от COVID-19
За неделю режима тишины боевых потерь и ранений в ВСУ не было, — штаб ООС
Новости
С начала года на воде погибло около 800 человек, из них почти 80 — дети, — ГосЧС 22:15
Эксперты рассказали, какие категории людей первыми получат вакцину от коронавируса 21:42
В Киеве ближайшей ночью ограничат движение по Дегтяревской: как объехать 21:08 Карта
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Мужчину, который пытался изнасиловать женщину в купе поезда на глазах у сына, арестовали без залога 20:20
больше новостей
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
Глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных 06:00 Документ
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
В Украине ввели новые надбавки к пенсиям: сколько будут получать пенсионеры 08:30
С сегодняшнего дня Украина изменяет правила пересечения КПВВ на Донбассе 05:45
больше новостей
С сегодняшнего дня вступают в силу новые штрафы за нарушение использования кассовых аппаратов 06:00
Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Требования к украинцам 06:30
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Global Banking & Finance Awards 2020: ICU признана лучшим брокером и компанией по управлению активами в Украине 13:12
Нападение на журналистку. Фото: Facebook/ Anastaisha Lygova
Сотрудник Верховной Рады обрадовался, что журналистку Интера едва не изнасиловали в поезде 12:20
больше новостей
На западной границе Украины образовались огромные очереди
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok