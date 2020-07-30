Курортная Болгария отменила ПЦР-тесты на коронавирус для украинцев

Еще два дня назад Болгария заявляла о том, что украинцы могут въехать в страну только после прохождения ПЦР-теста на коронавирс, но сегодня вновь отменила эту норму.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Болгарии, передают Українськi Новини.

"С завтрашнего дня, 31 июля, граждане Украины и Иордании могут въехать в Болгарию без проведения ПЦР-теста", - сказано в нем.

Болгария открыла границу для всех украинцев, в том числе путешествующих с туристической целью, с 16 июля без обязательства сдачи теста на COVID-19 или прохождения карантина.

27 июля Болгария обязала украинцев, въезжающих в страну с 30 июля, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в последние 72 часа.

Однако 30 июля Болгария решила исключить Украину из списка стран, граждане которых обязаны проходить тестирование на коронавирус.

По информации посольства Украины в Болгарии, это решение действует до 31 августа.

Как сообщали Українськi Новини, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Европейский Союз сможет открыть границы для украинских туристов в случае, когда количество больных на 100 тыс. населения не будет превышать средний показатель в ЕС, который по состоянию на 1 июля составлял 16 больных на 100 тыс.

По состоянию на 27 июля в Украине показатель заболеваемости составлял 66,7 на 100 тыс. населения.

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