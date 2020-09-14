На Сонячному березі в Болгарії потонув українець

"Зелена" Болгарія стала одним з головних місць відпочинку українців в цьому році. Однак для одного з туристів з України відпочинок там виявився фатальним: чоловік потонув на курорті 11 вересня.

Про це повідомляє місцевий портал news.bg з посиланням на поліцію.

Особу 31-річного загиблого вдалося встановити тільки через пару днів. Тоді з'ясувалося, що він приїхав на курорт Сонячний берег і загинув того самого дня. Його тіло знайшли на пляжі перед готелем "Гларус".

Тіло доставили до відділення судової медицини університетської лікарні Бургаса. У цій справі порушено досудове провадження.

Як повідомляли Українські Новини, в кінці липня Болгарія скасувала встановлену раніше норму про здачу ПЛР-тестів на коронавірус для туристів з України.

Раніше в ЄС розповіли нові правила транскордонних подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

У Туреччині від коронавірусу помер турист із Закарпаття, який відпочивав на курорті з сім'єю. Тепер родичі змушені власним коштом везти тіло покійного на батьківщину.

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