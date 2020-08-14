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14 августа 2020, пятница, 20:19 27
Общество 2020-08-14T20:20:25+03:00
Українські Новини
Минздрав отнес Болгарию, ОАЭ и Ирландию к странам "зеленой зоны" по распространению COVID-19

Минздрав отнес Болгарию, ОАЭ и Ирландию к странам "зеленой зоны" по распространению COVID-19

Надежда Комендантова
Туризм, Болгария, Ирландия, ОАЭ
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com
Загранпаспорт. Фото: mandruy.com

В то время, как Греция попала в "красную зону" по распространению COVID-19, министерство здравоохранения отнесло Болгарию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Ирландию, которые открыты для украинских туристов, к странам "зеленой зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

По состоянию на 14 августа Болгария, ОАЭ и Ирландия внесены в список стран "зеленой зоны", в то время как по состоянию на 10 августа они были включены в "красную зону".

Всего в список стран "красной зоны" внесено 70 государств, относительно 15 из них нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, США, Ирак, Ливан, Черногория, Сербия, Багамские острова, Мексика, Мальдивы, Армения, Северная Македония, а также закрытые для украинских туристов Россия, Испания, Молдова, Израиль.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Тунис, Беларусь, Турция, Словения, Египет, Коморские острова, Пакистан, Багамские острова, Великобритания, Иран, а также закрытые для украинских туристов Италия, Грузия, Чехия, Польша, Канада, Китай, Германия, Франция.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 45,6.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 августа введены новые критерии распределения стран на "красную" и "зеленую" зоны.

Так к "красной зоне" будут относиться государства, в которых количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней превышает такой показатель на территории Украины, или процент прироста количества заболевших за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составит более 30%.

Тем временем, список стран, открытых для украинцев, увеличился до 42.

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