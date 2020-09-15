Официальный курс валют: Нацбанк установил доллар по 28

В то время, как евро и доллар подорожали в понедельник в обменниках, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0168 1 доллар США 28,0003 1 швейцарский франк 30,885 10 иен 2,6429 10 российский рубль 3,7104



Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанке продолжает снижаться который день подряд.



Кроме того, эксперты прогнозируют новую стоимость курса. Курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка.



А эксперты рассказали, что будет с курсом нацвалюты до конца года.



Тем временем девальвацию гривны осенью прогнозирует компания Concorde Capital. Также осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.

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