Доллар и евро в начале недели взлетели. Курс валют на 14 сентября

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,99 коп. до 32,6562 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,21 коп. до 33,1579 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,7837 28,0363 32,6562 33,1579 3,36 3,86 Максимальный 27,9000 28,2500 32,9500 33,5000 3,65 5,00 Минимальный 27,6000 27,9400 32,2500 32,3000 2,50 3,66

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD после существенного падения перед выходными.

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