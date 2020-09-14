подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 сентября 2020, понедельник, 11:00 625
Экономика 2020-09-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро в начале недели взлетели. Курс валют на 14 сентября

Доллар и евро в начале недели взлетели. Курс валют на 14 сентября

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Доллар
Доллар

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 8,99 коп. до 32,6562 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,21 коп. до 33,1579 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,7837 28,0363 32,6562 33,1579 3,36 3,86
Максимальный 27,9000 28,2500 32,9500 33,5000 3,65 5,00
Минимальный 27,6000 27,9400 32,2500 32,3000 2,50 3,66

Как сообщали Українські Новини, S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD. Инфляцию же рейтинговое агентство прогнозирует на довольно низком уровне: в 2020 – 3%, 2021 – 6%, 2022 – 5% и в 2023 – 5%.

Тем временем Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 14 сентября, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD после существенного падения перед выходными.

Больше новостей о: Курс гривны Курс валют курс доллара Курс евро

Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом н...
Гривна продолжает дешеветь. Курс валют от НБУ на в...
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 ...
Гривна начала финансовую неделю с падения до 27,90...
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан
S&P прогнозирует падение ВВП Украины на 6% в 2020 и курс гривны на конец года 29 UAH/USD
Новости
Доллар и евро в начале недели взлетели. Курс валют на 14 сентября 11:00
На выходных количество ПЦР-исследований сократилось на треть, а анализов на антитела - в 4 раза 10:31
Украина не обещала вносить изменения в постановление о местных выборах, — Ермак 10:31
Кабмин утвердил проект госбюджета-2021 - представитель Кабмина в Раде Мокан 10:29
В 2019 году Украина потеряла 4,7 миллиардов гривен из-за контрабанды сигарет, в 2020 ущерб продолжает расти, - СМИ 10:29
больше новостей
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
Гривна стремительно дешевеет. Что будет с курсом нацвалюты до конца года 07:00
Эвакуировали через окна. Ночью в Киеве горела многоэтажка 14:24
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
больше новостей
Украинские танки. Фото: Штаб ООС
ВСУ в день танкиста показали, на что способны украинские танки 18:19
Автопрайд в Харькове. Фото: KharkivPride / Facebook
В Харькове сторонники "традиционных ценностей" выступили против "Марша равенства". ЛГБТ-сообщество провело Автопрайд 17:29
Старик. Фото: pexels
Во Львове подростки избили пенсионеров. Один из мужчин умер 17:59
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки 16:35
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом в Украине падает третий день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok