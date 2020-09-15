Офіційний курс валют: долар по 28

Тоді як євро і долар подорожчали в понеділок в обмінниках , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 15 вересня, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.



У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14 вересня, на 6,57 коп. до 27,9003 UAH/USD.



Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0168 1 долар США 28,0003 1 швейцарський франк 30,885 10 єн 2,6429 10 російський рубль 3,7104



Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанку продовжує знижуватися.



Крім того, експерти прогнозують нову вартість курсу. Курс близько 30 гривень на кінець року — це один з маркерів, виходячи з якого президент оцінює ефективність роботи Національного банку.



А експерти розповіли, що буде з курсом нацвалюти до кінця року.







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