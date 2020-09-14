Курс гривны на межбанке продолжает снижаться который день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 27,99 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,94-27,96 UAH\/USD, затем котировки выросли до 28,01-28,03 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,98-28,00 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,90% с 23,74 UAH\/USD до 27,99 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH\/USD. В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH\/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH\/USD. Тем временем эксперты прогнозируют новую стоимость курса. Курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка