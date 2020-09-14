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14 сентября 2020, понедельник, 19:23 20
Экономика 2020-09-14T19:24:38+03:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке продолжает снижаться который день подряд

Курс гривны на межбанке продолжает снижаться который день подряд

Кира Молчанова
Курс гривны, Межбанк, Курс доллара к гривне, курс гривны на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 7 коп. в понедельник снизился на 6 коп. до 27,99 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,94-27,96 UAH/USD, затем котировки выросли до 28,01-28,03 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,98-28,00 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 17,90% с 23,74 UAH/USD до 27,99 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15 сентября, на 10,00 коп. до 28,0003 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 сентября на 7,37 коп. до 28,0363 UAH/USD, курс покупки повысился на 4,97 коп. до 27,7837 UAH/USD.

Тем временем эксперты прогнозируют новую стоимость курса. Курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка

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