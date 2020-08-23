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23 августа 2020, воскресенье, 06:00 10992
Экономика 2020-08-23T07:30:02+03:00
Українські Новини
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью

Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью

Валерия Драгомирова
Курс гривны, Доллар, Девальвация, курс доллара, Курс доллара осенью
Курс доллара
Курс доллара

Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение, а инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью в связи с традиционным ростом спроса на валюту.

Об этом Українським Новинам сообщила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

По ее словам, текущая девальвация, скорее всего, является ситуативной.

"С начала августа мы наблюдаем коррекционный тренд по укреплению курса после его довольно стремительной девальвации в июле. В течение августа Нацбанк активно выкупает валюту на межбанке, не давая курсу укрепляться слишком быстро. Возможна ситуация, когда по итогу торгового дня спрос на валюту (включая покупку валюты Нацбаком) может оказаться выше предложения, в результате чего курс растет", - сообщила Ахтырко.

При этом она добавила, что осенью ожидается традиционный рост спроса на валюту.

"На данный момент мы ожидаем, что осенью и до конца года девальвационный тренд станет более выраженным под воздействием традиционного роста спроса на валюту в это время года", - подытожила аналитик.

Как сообщали Українські Новини, аналитики составили прогноз курса доллара во время пандемии корнавируса. 

Кроме того, что происходит с курсом доллара



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