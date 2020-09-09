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  • Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса
09 сентября 2020, среда, 05:50 886
Экономика 2020-09-09T06:45:03+03:00
Українські Новини
Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса

Доллар в Украине дойдет до психологической отметки: эксперты прогнозируют новую стоимость курса

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, девальвация курса гривны, Курс доллара в Украине, Курс доллара осенью
Курс доллара
Курс доллара

Нацбанк продолжает понижать курс гривны, аналитик из ForexClub Андрей Шевчишин прогнозирует, что гривна уже в ближайшее время дойдет до отметки в 28 грн/$, а в ближайшие семь дней потеряет в цене около 10 копеек.

Об этом говорится в материале Obozrevatel

В то же время аналитик RoboForex Андрей Гойлов в своих оценках отталкивается от того, что Национальный банк сможет удержать стабильную ситуацию и имеет для этого все ресурсы.

"Если доллар США будет подбираться к психологически важной отметке в 28,00 грн, НБУ будет выходить на торги с продажами. Ресурсов для сдерживания курса более чем достаточно", – поясняет Гойлов.

Что будет с курсом до конца года

"Традиционно осенью наблюдаем плавную девальвацию гривни. Мы видим, что курс около 30 гривен на конец года – это один из маркеров, исходя из которого президент оценивает эффективность работы Национального банка. Думаю, что девальвация будет", – рассказывает аналитик Егор Комов.

Как сообщали Українські Новини, девальвацию гривны осенью также прогнозирует компания Concorde Capital. 

Тем временем курс доллара и евро в обменниках во вторник вырос.

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