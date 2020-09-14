В Киеве уже вдвое больше школ, закрытых на карантин

Количество закрытых на карантин школ в Киеве увеличилось на 2 до 4, переведенных на дистанционное обучение классов - на 31 до 164, пока всего в стране дистанционно работают 37 школ.

Об этом говорится в ответе департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации на запрос Українських Новин.

Так, по состоянию на 14 сентября 4 школы закрыты на карантин и 164 класса переведены на дистанционное обучение.

При этом, в столице нет закрытых на карантин учреждений дошкольного образования.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 133 класса в 56 школах Киева переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

11 сентября 2 школы были закрыты на карантин и 133 класса переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, на Тернопольщине остановлена работа школ и детских садов в целом районе.

То же самое проихсодит в Ивано-Франковске. Там школы перевели на дистанционное обучение.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, школьники Киева будут учиться по смешанной схеме: очно и дистанционно, пока столица в "оранжевой зоне".

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