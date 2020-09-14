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14 сентября 2020, понедельник, 12:09 240
Общество 2020-09-14T12:09:01+03:00
Українські Новини
На Тернопольщине остановлена работа школ и детских садов в целом районе

На Тернопольщине остановлена работа школ и детских садов в целом районе

Константин Долгий
Тернопольская область, Карантин в школах, карантин в детсадах, Covid-19, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Тернопольской области
Карантин в школе. Фото: Pixabay
Карантин в школе. Фото: Pixabay

В то время как в Ивано-Франковске разрешили работу детских садов, несмотря на ситуацию с коронавирусом, в Збаражском районе Тернопольской области было принято решение временно остановить образовательный процесс.

Об этом в понедельник, 14 сентября, пишет издание Тернополяни, передают Українські Новини.

Соответствующий приказ издала Збаражская районная государственная администрация на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса нового типа SARS-CoV-2 в регионе.

"Приостановить образовательный процесс в заведениях школьного и дошкольного образования сроком на 14 календарных дней с понедельника, 14 сентября", — говорится в документе приказа.

Администрации закрытых на карантин учебных заведений призывают обеспечить ученикам получение знаний в формате дистанционного обучения с использованием информационных технологий.

Согласно данным Министерства здравоохранения, с начала пандемии коронавируса в Тернопольской области было подтверждено 9 234 случая заражения. Побороть заболевание смогли 4 145 жителей области, еще 109 — скончались от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, заражение коронавирусом выявили у учеников и персонала школ и детских садов в Запорожье, из-за чего учебные заведения массово закрываются на карантин.

Ранее представители ЮНЕСКО опубликовали данные, согласно которым осенью 2020 года к занятиям сможет вернуться лишь треть всех учащихся на планете.

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