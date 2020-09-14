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14 сентября 2020, понедельник, 13:40 257
Общество 2020-09-14T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса

В Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса

Анна Рудык
Коронавирус, Карантин в школах Киева, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Киеве
Карантин в школах. Фото: Pixabay
Карантин в школах. Фото: Pixabay

133 класса в 56 школах Киева, где заболеваемость упала за последние сутки, переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини.

"В 56 школах на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания школьников коронавирусом", - сообщил он.

На данный момент коронавирусом болеет 179 школьников и 97 педагогов.

Две школы полностью переведены на дистанционное обучение.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 168 человек до 17 429, умерших - на 3 до 272.

Тем временем Киев может попасть в "красную зону" карантина

Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина.

Кроме того, специалисты Национальной академии наук (НАН) опубликовали результаты прогноза по COVID-19 с использованием компьютерного моделирования. Учитывая данные моделирования до 18 сентября следует ожидать ежедневный прирост на уровне 3 тыс. человек.

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