В Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса

133 класса в 56 школах Киева, где заболеваемость упала за последние сутки, переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українськi Новини. "В 56 школах на дистанционное обучение перевели 133 класса из-за заболевания школьников коронавирусом", - сообщил он. На данный момент коронавирусом болеет 179 школьников и 97 педагогов. Две школы полностью переведены на дистанционное обучение. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 13 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 168 человек до 17 429, умерших - на 3 до 272. Тем временем Киев может попасть в "красную зону" карантина. Также в Киевской области запретили проводить концерты, а также работу развлекательных заведений из-за усиления карантина. Кроме того, специалисты Национальной академии наук (НАН) опубликовали результаты прогноза по COVID-19 с использованием компьютерного моделирования. Учитывая данные моделирования до 18 сентября следует ожидать ежедневный прирост на уровне 3 тыс. человек.