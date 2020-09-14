В Украине на "дистанционке" 37 школ, 501 класс — на самоизоляции, — Офис Президента

37 школ пребывают на дистанционном обучении, а 501 класс - на самоизоляции, в то время, как в Киеве более полусотни школ перевели на "дистанционку" 133 класса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского о противодействии распространению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Президент поинтересовался влиянием начала учебного процесса на распространение коронавирусной инфекции, поскольку сегодня проходит две недели, в течение которых правительство должно отслеживать эту ситуацию. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что 501 класс находится на самоизоляции, а 37 учреждений среднего образования - на дистанционном обучении", - сказано в нем.

По словам премьера, за минувшие сутки заболели 40 учеников и 32 учителя, а с начала нового учебного года лабораторно подтверждено 273 случая коронавирусной болезни среди учеников и 296 - среди учителей.

"Мы уже говорили с вами о том, что в некоторых школах не хватает масок. Вы сказали, что деньги в регионах есть, но для их использования Кабинет Министров предложит законодательные изменения. Знаю, что на местах есть более трех миллиардов гривен, которые можно потратить. Сделали ли вы все необходимое, чтобы обеспечить наши школы средствами индивидуальной защиты? Это очень важно сегодня", - сказал Зеленский.

Шмыгаль ответил, что правительство уже предложило парламенту принять законопроект № 3991, который вносит изменения в бюджет и позволяет использовать деньги местных бюджетов на закупку средств индивидуальной защиты.

В ходе совещания министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на прошлой неделе количество тестов было увеличено на 7,5 тыс. и достигло 154 тыс., однако количество госпитализированных лиц возросло незначительно - на 100 человек.

"Он также сообщил, что группа ученых объездила регионы и провела анализ соблюдения алгоритмов действий при обнаружении коронавирусной инфекции. Эти данные будут использованы для гибкости карантинных мер", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Ивано-Франковске школы перевели на дистанционное обучение.

Кроме того, на Тернопольщине становлена работа школ и детских садов в целом районе.

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