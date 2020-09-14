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14 вересня 2020, понеділок, 18:51 7
Суспільство 2020-09-14T20:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві вже 4 школи закриті на карантин

У Києві вже 4 школи закриті на карантин

Кира Молчанова
Школа, Карантин, Київ, Карантин в школах Києва, Коронавірус
Школа. Фото: Pixabay
Школа. Фото: Pixabay

Кількість закритих на карантин шкіл у Києві збільшилася на 2 до 4, переведених на дистанційне навчання класів — на 31 до 164, поки у всій країні дистанційно працюють 37 шкіл.

Про це сказано у відповіді департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації на запит Українських Новин.

Так, станом на 14 вересня 4 школи закриті на карантин і 164 класи переведені на дистанційне навчання.

При цьому, в столиці немає закритих на карантин закладів дошкільної освіти.

Як повідомляли Українськi Новини, мер Києва Віталій Кличко заявив, що 133 класи в 56 школах Києва переведені на дистанційне навчання через коронавірус.

Крім того, на Тернопільщині зупинено роботу шкіл і дитячих садів у цілому районі.

Те ж саме відбувається в Івано-Франківську. Там школи перевели на дистанційне навчання

Незважаючи на зростання захворюваності на коронавірус, школярі Києва навчатимуться за змішаною схемою: очно і дистанційно, поки столиця в "помаранчевій зоні".

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