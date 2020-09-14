В новом госбюджете-2021 хотят сократить госдолг до 64,6% ВВП

Проект государственного бюджета на 2021 год предусматривает сокращение госдолга на 3,4 п.п. до 64,6% ВВП.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"В этом году этот показатель (государственный и гарантированный государством долг) вырастет. А в следующем году снизится", - сказал он.

Кроме того, Марченко добавил, что в проекте госбюджета на следующий год также предусматривается 10 млрд гривен на предоставление портфельных гарантий.

"Мы считаем, что этот бюджет будет реалистичным", - подчеркнул министр.

Курс доллара, по которому рассчитывался госбюджет, составляет 29,1 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, расходами – 1,35 трлн гривен и дефицитом в 270 млрд гривен.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в проект государственного бюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

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