Кабмин предлагает Раде принять госбюджет-2021 с дефицитом в 270 млрд гривен

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде принять госбюджет на 2021 год с доходами 1,07 трлн гривен, расходами – 1,35 трлн гривен и дефицитом в 270 млрд гривен.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

Так, по его словам, проект госбюджета-2021 предусматривает доходы в размере 1,071 трлн гривен, расходы – 1,350 трлн гривен и дефицит – 270 млрд гривен.

При этом рост ВВП на следующий год прогнозируется на уровне 4,6%, инфляция – 7,3%, среднемесячная зарплата – 13,6 тыс. гривен.

Предполагается, что с января 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 тыс. гривен, а с июля 2021 – до 6,5 тыс. гривен.

Марченко добавил, что рост минимальной зарплаты не повлияет на рост инфляции.

Министр отметил, что рост налоговых ставок не планируется на следующий год.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в проект государственного бюджета на 2021 год закладывается курс в районе 29 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

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