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04 сентября 2020, пятница, 18:42 597
Финансы 2020-09-04T19:00:03+03:00
Українські Новини
Межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны

Межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны

Елена Новикова
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Курс гривны на межбанке
Курс гривны на межбанке

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 27,74 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,67-27,70 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,70-27,72 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,72-27,76 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH/USD до 27,74 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, официальный курс гривны, устанавливаемый на 7 сентября, Национальный банк понизил на 4,17 копейки до 27,7325 UAH/USD.

В пятницу, 4 сентября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с четвергом, 3 сентября, на 1,08 копеек до 27,7941 UAH/USD, курс покупки  повысился на 0,96 копеек до 27,5238 UAH/USD.

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