Межбанк в пятницу закрылся снижением курса гривны

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу снизился на 3 коп. до 27,74 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,67-27,70 UAH\/USD, затем котировки выросли до 27,70-27,72 UAH\/USD, после чего установились на уровне 27,72-27,76 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 16,84% с 23,74 UAH\/USD до 27,74 UAH\/USD. В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD. Как сообщали Українськi Новини, официальный курс гривны, устанавливаемый на 7 сентября, Национальный банк понизил на 4,17 копейки до 27,7325 UAH\/USD. В пятницу, 4 сентября, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению с четвергом, 3 сентября, на 1,08 копеек до 27,7941 UAH\/USD, курс покупки повысился на 0,96 копеек до 27,5238 UAH\/USD.