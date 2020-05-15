Вакцина от коронавируса не будет дорогой, — ученые

Вакцина от коронавируса, которая будет готова к 2021 году, не будет дорогой, уверяют в Оксфордском университете. По словам разработчиков лекарства, вакцина будет доступна максимальному числу людей.

Об этом пишет Reuters.

Адриан Хилл, директор Оксфордского института Дженнер, что занимается разработкой одной из наиболее перспективных вакцин, заявил, что ее доступность и низкая стоимость были заложены в проект с самого начала.

"Это не будет дорогой вакциной. Это будет однократная вакцина. Она будет создана для глобальных поставок, и это будет сделано во многих разных местах. Это всегда был наш план", - заявил он.



Экспериментальная вакцина, известная как ChAdOx1 nCoV-19, является одним из лидеров в мировой гонке лекарств от коронавируса.

Предварительные данные небольшого испытания экспериментальной вакцины на шести обезьянах показали, что у некоторых животных, которым вводили лекарство один раз, вырабатывались антитела против вируса в течение 14 дней, у всех остальных защитные антитела вырабатывались в течение 28 дней.

Когда обезьяны подвергались воздействию Covid-19, вакцина, по-видимому, предотвращала повреждение легких и не позволяла вирусу копировать себя там, хотя он все еще активно размножался в носоглотке.

Команда Хилла начала испытания вакцины на ранней стадии на людях в апреле. Хилл сказал, что на этой неделе более 1000 человек получили дозу в ходе испытаний - примерно половина получает экспериментальную вакцину, а другая половина служит контрольной группой.

Отвечая на вопрос о ходе испытаний на людях, Хилл заявил: "Можно сделать вывод, что, если испытание все еще продолжается, это означает, что не было никаких серьезных побочных эффектов".



Как сообщали Українські Новини, США работают над 8 потенциальными вакцинами от коронавируса.



Тем временем Канада и Китай начали совместное сотрудничество по разработке вакцины от коронавируса.