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04 сентября 2020, пятница, 18:56 9
Мир 2020-09-04T19:00:02+03:00
Українські Новини
Массовая вакцинация от Covid-19 ожидается не раньше середины 2021 года, — ВОЗ

Массовая вакцинация от Covid-19 ожидается не раньше середины 2021 года, — ВОЗ

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Коронавирус, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают начала массовой вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 не раньше середины 2021 года. Об этом в заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис, пишет DW

"На самом деле мы не ожидаем, что увидим массовую вакцинацию до середины следующего года", - отметила она, цитирует агентство новостей Reuters.

По словам Харрис, сейчас на продвинутой стадии испытаний находятся около девяти потенциальных вакцин от коронавируса.

Представитель ВОЗ подчеркнула о важности тщательных проверок эффективности и безопасности вакцины.

"Третья фаза испытаний должна занять больше времени, потому что мы должны увидеть, насколько действенно защищает эта вакцина, и также понять, насколько она безопасна", - сказала Харрис.

Она добавила, что до сих пор ни одна из потенциальных вакцин пока не продемонстрировала четко доказанной эффективности на уровне хотя бы 50 процентов. Это, по словам Харрис, является показателем, к которому стремится ВОЗ.

Как сообщали Українські Новини, главный санврач Украины заявил, что в мире есть разработки вакцин от коронавируса лучше, чем российская

Кроме того, ученые говорят, что вакцина от коронавируса не будет дорогой

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