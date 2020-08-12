США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против коронавируса, которая будет бесплатной

В то время, как Россия начинает регистрацию собственной вакцины от коронавируса, в Министерстве здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний. Об этом сообщает "Голос Америка".

Как заявили в Белом доме, производство параллельно с клиническими испытаниями позволит ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже к концу года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Как сообщали Українські Новини, Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса.