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  • США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против коронавируса, которая будет бесплатной
12 августа 2020, среда, 09:20 341
Америка 2020-08-12T11:15:04+03:00
Українські Новини
США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против коронавируса, которая будет бесплатной

США заключили договор на поставку 100 млн доз вакцины против коронавируса, которая будет бесплатной

Елизавета Кесельман
США, Америка, Вакцина, Вакцинация, вакцина от коронавируса
Вакцина. фото: freepik
Вакцина. фото: freepik

В то время, как Россия начинает регистрацию собственной вакцины от коронавируса, в Министерстве  здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19. Moderna будет заниматься производством вакцины во время клинических испытаний. Об этом сообщает "Голос Америка".

Как заявили в Белом доме, производство параллельно с клиническими испытаниями позволит ускорить график разработки вакцины и позволит федеральному правительству уже к концу года начать поставку безопасных и эффективных вакцин для американцев.

Вакцину можно будет использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Также заявлении говорится, что вакцинация будет осуществляться бесплатно.

Вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).

Как сообщали Українські Новини, Венгрия заказала 5 млн доз вакцин от коронавируса. 

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